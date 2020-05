Publi-reportage / Covid-19 : Auchan dégage 13.185.800 FCfa pour le Village Pilote en soutien aux projets sociaux.

S’inscrivant en droite ligne avec les axes prioritaires de la politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) d’Auchan Retail Sénégal, la Fondation Auchan pour la Jeunesse a octroyé un financement de 13 185 800 FCFA au Village Pilote du Lac Rose. Cela pour permettre au village Pilote (qui accueille et forme les enfants issus de la rue), de mettre en œuvre une aide alimentaire et un accompagnement éducatif de six mois à environ 300 enfants et jeunes dans la précarité. La cérémonie de remise symbolique de l'échiquier s'est tenue ce jeudi sous la présence du directeur exécutif du Village Pilote, M. Loïc TREGUY, qui se félicite de ce geste de haute portée.



"Notre histoire avec Auchan nous fait plaisir. Ce qu'on apprécie surtout dans ce groupe, c'est la relation humaine et au sein d'Auchan la relation s’est faite très facilement avec les collaborateurs. Ce sont eux qui ont porté le projet, et ce sont eux qui sont venus voir et rapporter nos besoins", s'est félicité le directeur exécutif qui rappelle également que c'est une dotation non négligeable, car elle nous a permis de prendre en charge les gamins sur la durée".



Pour Assiétou Dramé, la directrice RSE d'Auchan au Sénégal, "au-delà de la participation du groupe Auchan à l'effort de guerre contre le Covid-19, cet appui vise à accompagner les villages d'accueil des enfants pour une meilleure prise en charge de la Santé et de l'alimentation des enfants, vu l'augmentation du nombre dans un contexte marqué par la crise sanitaire et économique du Coronavirus".



Au total, c'est un financement de 32 964 500 de Francs CFA qui a été octroyé à trois associations sénégalaises dont le village Pilote, précise la directrice RSE d'Auchan Sénégal, Aissiétou Dramé qui annonce également de belles perspectives...