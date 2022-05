Protection sociale : la SENELEC enrôle ses agents retraités non cadres dans la couverture maladie.

C’est à travers une cérémonie de remise de subventions scolaires aux enfants des agents disparus et des cartes assurance maladie aux retraités, ce 30 mai, que la Senelec a matérialisé une vieille doléance du syndicat des travailleurs de la société. En effet, les retraités non cadres de la Senelec bénéficient désormais d’une couverture maladie.



De concert avec les partenaires sociaux, les syndicats regroupés autour de la convergence des travailleurs de Senelec en relation avec la direction générale, une mutuelle a été mise à la disposition des retraités pour leur permettre avec leurs familles de bénéficier d’une protection sanitaire. Les bénéficiaires ont reçu des mains des autorités de la Senelec des cartes biométriques ‘’Tawfekh’’ de l’institut de prévoyance maladie (IPM).



« Cette carte leur permet de dématerialiser tout leur process, à savoir éliminer les carnets de consultation, lutter contre la fraude et accélérer les procédures. C’était une belle innovation que l’IPM a voulu démontrer à la direction générale et nous sommes heureux que cette initiative va leur permettre de s’ouvrir davantage », a indiqué le directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye.



La direction générale a profité de la cérémonie pour remettre des subventions aux enfants des agents disparus afin de les accompagner dans leurs études.