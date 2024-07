Prostitution: une nigériane de 42 ans sans carnet sanitaire écope de 2 mois ferme pour avoir fumé dans les locaux de la police

Né en 1983 au Nigéria et domicilié à l’unité 26 des Parcelles Assainies, U. Omely a été jugé, ce matin, devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Elle est poursuivie pour prostitution avec défaut de carnet sanitaire et outrages à agent dans l’exercice de sa fonction. Elle a écopé de 2 mois d’emprisonnement ferme.



Les faits remontent début juillet aux Parcelles Assainies où la ressortissante nigériane a été interpellée. Entendue par le juge, elle a réfuté les faits.



« La police ne m’a pas demandé un carnet sanitaire mais elle m’a demandé une carte consulaire. Je ne reconais pas l’outrage à agent dans l’exercice de sa fonction. Pour ce qui est d’un carnet sanitaire, j’en dispose», a dit la prévenue. Mais l’enquête qui se base sur ses déclarations prouve le contraire.



« Madame le juge, je suis en conformité avec la loi et je fais régulièrement mes visites médicales. J’ai laissé ma carte sanitaire en prison », a soutenu U. Omely.







Sur les propos déplacés qu’elle aurait tenus à l’encontre d’un policier, elle a soutenu n’avoir jamais été discourtois.



« Je ne comprends pas le français et l’agent qui m’a interpellé me parlait en français je ne comprenais pas ce qu’il disait», a-t-elle expliqué. Il ressort du procès verbal d’enquête que la mise en cause a voulu fumer dans les locaux de la police. « C’est en réalité là où les propos désobligeants sont partis », a estimé le juge qui l’interpelle sur ce point.



« Je n’ai jamais fumé dans les locaux de la police c’est une autre qui fumait et qui a jeté la cigarette près de moi. Je voulu la ramasser pour la dégager mais il n’a jamais été question de fumer», a-t-elle indiqué devant le juge.







Rendant son verdict, le tribunal a reconnu U. Omely coupable des chefs qui pèsent sur elle. La juridiction l’a condamné à 2 mois ferme de prison.