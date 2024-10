Propos d'Abass Fall : " Cette déclaration rappelle tristement celle de leur leader juste avant son arrestation, établissant un parallèle inquiétant qui ne peut être ignoré"( Coalition Senegaal Késé)

Par un communiqué transmis à la rédaction de DakarActu, la coalition Senegaal Késé s'est insurgée contre la déclaration du candidat Abass Fall à Dakar, à la suite des alternatives entre ses militants et ceux de Barthélémy Dias. " Les propos de la tête de liste de Pastef de Dakar, Abass Fall, appelant à "amener toutes les armes que vous avez" sont inacceptables et inexcusables. Cette déclaration rappelle tristement celle de leur leader juste avant son arrestation, établissant un parallèle inquiétant qui ne peut être ignoré".



" Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette manipulation Insidieuse de la jeunesse sénégalaise. La seule arme légitime à brandir est celle des urnes. Chaque vie compte, et même dans la divergence d'opinions, c'est ainsi que nous construisons un Sénégal plus fort", a-t-on ajouté.



La coalition Senegaal Késé de souligner que " le Sénégal est un peuple fort et résilient. Nous, membres de Senegaal Kese, croyons fermement que notre mission est d’inscrire, écrire et

Éduquer notre jeunesse. Nous devons bâtir un avenir où la dignité et le respect de nos valeurs et de notre constitution prévalent".