Promotion de l’excellence : L’Iressef offre le test covid aux bacheliers boursiers.

Ils s’appellent Karène, Ababacar ou Mouhamadou Bamba. Ils ont la particularité d’avoir réussi au bac cette année avec la manière. Ce qui leur a permis d’obtenir une bourse d’excellence pour poursuivre leurs études à l’Extérieur.



Pour participer à cet effort de l’État du Sénégal dans la promotion de l’excellence, l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation a offert le test covid à ces élèves qui font partie des meilleurs. Le premier groupe constitué de 17 bacheliers a été ainsi reçu ce jeudi 17 septembre à IRESSEF pour se prêter à cet exercice sans débourser le moindre franc.



Karène Amélia Monoté, bachelière avec la mention très bien en série 1 et bénéficiaire d'une bourse qui doit l'envoyer en France, à l'Insa de Valenciennes, s’en est réjoui.



Meilleur élève du Sénégal avec une moyenne de 17 au Bac, Ababacar Fofana trouve que ça participe à la promotion de l’excellence dans notre pays.



Le professeur Souleymane Mboup soutient que c’est sa façon à lui de récompenser ces élèves. Mais pas que.



Le virologue tenait aussi à travers cette initiative à faire prendre conscience à ces jeunes que leur pays dispose d’institutions mondialement reconnus où ils pourront s’épanouir professionnellement à leur retour.



Ce devoir de rendre à leurs pays ce qu’il leur a donné, ces nouveaux bacheliers en sont conscients et comptent rentrer à la fin de leurs études pour participer à sa construction.