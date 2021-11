Projet des 100.000 logements : Lancement officiel des travaux de voirie et de réseaux divers à Kaolack.

Après Fatick, la Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine ( SAFRU SA) a procédé ce mercredi à Kaolack au lancement officiel des travaux de voirie et réseaux divers.



Les quartiers Sing-Sing et Nimzatt de Kaolack abritent ce programme qui vise à relever le niveau du logement en ce qui concerne l'aménagement et l'assainissement pour rompre définitivement avec les inondations.



Les travaux de viabilisation de ces sites sont entièrement pris en charge par l'État du Sénégal, dans le cadre de son BCI ( Budget Consolidé d'investissement). Ainsi, Sing-Sing coûtera au terme des aménagements, 1.247.697.619 Francs TTC et Nimzatt 2.246.166.256 Francs TTC.



Programmé pour un délai d'exécution de 05 mois, les 04 hectares de Sing-Sing, après aménagement supporteront 124 maisons( 62 F3, 24 F4; et 38 standing), 1812 mètres de linéaires de voirie en béton bitumineux avec trottoir en pavé de 6cm d'épaisseur et 483 mètres de linéaires de voirie d'accès en pavé épaisseur 10 centimètres. Trois entités interviennent spécifiquement sur le chantier, il s'agit de la SAFRU SA, en qualité de maître d'ouvrage, du bureau d'études CACO qui est le maître d'œuvre et de l'entreprise SOACO qui réalise les opérations de viabilisation...