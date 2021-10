Projet Smart City de Diamniadio : Les acteurs réfléchissent à l'élaboration d'un modèle de ville intelligente.

Venu présider l'atelier, le ministre Diène Farba Sarr, Délégué Général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose, a fait savoir à l'heure du développement du big data, avec 800 milliards de transactions électroniques et 50 milliards d'objets connectés qui se déploient grâce aussi à l'intelligence artificielle, l'économie mondiale est reconfigurée surtout dans un contexte post-covid qui a donné un regain d'intérêt aux transactions immatérielles.



"Les secteurs de la sécurité, de la mobilité urbaine, des services numériques, des bâtiments, des emplois, du travail à distance et bon nombre de secteurs encore connaîtront des développements rapides si les supports techniques sont pourvus," dira-t-il.



M. Sarr a souligné que la ville intelligente n'est pas seulement une question d'infrastructures, mais aussi d'usages, de pratiques et de gouvernance.

Par ailleurs, il va annoncer que les pôles urbains doivent être des villes intelligentes, c'est-à-dire des villes qui doivent impulser la transformation digitale et numérique porteuse de la transformation structurelle de nos économies.



Selon lui, la transformation structurelle de notre économie dépendra en grande partie des mutations impulsées à partir des infrastructures et services numériques du pôle urbain, Datacenter, Zones économiques spéciales, Hub aéroportuaire, Réseaux interconnectés feront de ce pôle urbain une ville intelligente, porte ouverte d'un Sénégal émergent. C'est à travers nos usages, indique-t-il, que Diamniadio nous aidera à inventer le modèle de ville intelligente qui s'articule à notre vision et nos réalités.



Cependant, Diène Farba Sarr reste convaincu que la contribution des différents partenaires et les acteurs dans les ateliers qui vont se dérouler en trois jours, seront des éléments déterminants pour un pôle urbain intelligent au cœur de la transformation numérique et digitale.



Pour sa part, la responsable Smart City de Diamniadio, Dieynaba Diop, ce projet est mis en place par la DGPU pour répondre aux besoins de connectivité et de développement de service numérique au niveau du Pôle urbain de Diamniadio. "C'est un projet qui s'insère dans le cadre de la conception d'une ville durable. Au niveau du pôle de Diamniadio, on a des défis de développement durable, mais aussi des défis de développement de voirie, des réseaux divers et les défis de développement de bâtiment. Pour Mme Diop, il faut que Diamniadio soit fonctionnel pour que les gens qui doivent venir investir aient toutes les fonctionnalités et commodités pour vivre dans cette ville...