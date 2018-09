Projet "Capp karangë" : Tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau permis numérisé au Sénégal (Grand reportage)

Le 4 Août dernier, était officiellement lancée la campagne de dématérialisation de l'administration routière au Sénégal par le président Macky Sall. Un projet longtemps mûri par le ministère des transports routiers et des infrastructures, à travers le projet novateur "Capp karangë".



De la carte grise à l'autorisation du Permis de conduire, en passant par les plaques d'immatriculation, tout sera complètement repensé et modernisé. L'objectif étant d'apporter une réponse à la problématique de la fraude et de la falsification des pièces automobiles. Le nouveau format du permis numérisé comportera également la mention groupe sanguin du détenteur du permis. Pour ce qui est de la carte grise et de la plaque d'immatriculation elles disposeront d'une numérotation unique entre autres innovations.



Avec des modalités d'acquisition de ce nouveau permis allégées, les enrôlements sont déjà effectifs, notamment au niveau du service des mines et des autres points qui seront implantés dans les semaines à venir. A préciser que ce permis numérisé n'a rien à voir avec le système du permis à points qui devrait prochainement faire l'objet de discussion.