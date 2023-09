Projet Backbone DWWM : La Senelec en collaboration avec Huawei, se positionne comme un grossiste en réseau fibre optique.

La société nationale d’ électricité (Senelec), ne veut pas se limiter à la distribution d’électricité.

Dans le cadre de la coopération stratégique de transformation digitale, la Senelec en collaboration avec Huawei technologies, a mis sur pied depuis décembre 2022, un projet de construction intitulé Backbond DWDM (le backbone, ou dorsale de télécommunication, est le centre névralgique d'un réseau très haut débit. Le backbone utilise les technologies les plus performantes à large bande passante).

Ainsi, ce vendredi 15 septembre 2023 a été une occasion pour les deux entités de voir l’état d’avancement du projet.



En effet, la Senelec dispose sur l’étendue du territoire d’un réseau de fibre optique qui est déployé sur son réseau électrique. À cet effet, la société nationale d’ électricité entend utiliser pleinement ce réseau en mettant en place de nouveaux équipements DWDM pour bâtir un réseau Backbone et d‘accès destiné à fournir des services de réseau aux différents opérateurs privés de télécommunications du pays.



Aujourd’hui, ce réseau de fibre optique de la Senelec est composé de 53 sites Backbone avec une capacité de 100 Giga par longueur d’onde. Et la première phase couvrant Dakar-Thiès a été déployée et mise en marche avec succès lors du Grand Magal de Touba.



Ainsi, la Senelec en collaboration avec Huawei, se positionne comme un grossiste en réseau fibre optique pour desservir les opérateurs privés de télécommunications du pays dans les zones les plus reculées du pays ou la société nationale d’électricité (Senelec) est déjà établie. Ce réseau à terme, sera mis à la disposition des Forces de défense et de sécurité pour les besoins de surveillance du territoire national...