Production rizicole : « Plus de 50. 000 tonnes riz attendues cette année dans la vallée du fleuve Sénégal »

Pour cette année, c'est une production record en riz qui est attendue dans la vallée du fleuve Sénégal. L’assurance est du directeur général de la société d’aménagement de la vallée du fleuve Sénégal et du delta (SAED). Selon Aboubacry Sow, des rendements satisfaisants qui dépassent les 6,5 tonnes à l'hectare ont été enregistrés.



« Pour l'année agricole 2022, pour la saison sèche chaude, nous avons eu à emblaver presque 47.000 hectares de riz qui ont été récoltés. Les récoltes ont été aussi très satisfaisantes. Il faut le dire, nous avons enregistré des rendements qui dépassent les 6,5 tonnes à l'hectare avec même des pointes qui peuvent aller jusqu'à 8 voire 9 tonnes à l'hectare pour une production estimée à peu près à 350.000 tonnes. En même temps, la campagne d'hivernage aussi est en cours. Il y a presque 30.000 hectares qui sont emblavés.



Dans l'ensemble tout se passe bien et Dieu a fait que nous n'avons pas eu d'attaques ou de pressions aviaires. Ce qui fait que globalement pour le riz on pourrait se retrouver avec des productions qui peuvent dépasser les 500.000 tonnes. Ce qui constitue une production record par rapport aux productions précédentes. Tout cela a été possible grâce à l'engagement des producteurs, mais aussi l'encadrement de l'État aux producteurs », s’est félicité Aboubacry Sow...