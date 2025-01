Production de pétrole: Le site de Sangomar a enregistré 16,9 millions de barils pour l'année 2024

Le ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines a annoncé ce mardi 7 janvier 2025 que " la production annuelle de pétrole brut du champ de Sangomar (ouest) s’élève à environ 16,9 millions de barils, soit 5,2 millions de barils de plus sur la quantité initialement prévue pour l’année 2024".



Ainsi, écrit le ministre Birame Souleye Diop sur sa page X, " la production annuelle s’est élevée à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant ainsi l’objectif initial de 11,7 millions de barils’’. Le rapport de production Sangomar de Décembre 2024, souligne qu'environ " 16,4 millions de barils de pétrole brut produits à Sangomar, soit la quasi-totalité de la production ont été vendus sur le marché international.



Toutefois, rappelle le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, la production de pétrole a démarré à Sangomar le 2 juin 2024.