Procès pour diffamation : Pastef maintient la pression.

Pour les membres du bureau politique du Pastef, l’année 2023 est très mouvementée, du fait qu’elle tend vers les prochaines élections présidentielles et ces derniers pensent que leur candidat Ousmane Sonko est l’opposant idéal pour renverser le régime du président Macky Sall.

À les croire, ce dernier est animé de l'intention manifeste de l’éliminer de la liste des candidats.

Cependant, le bureau promet de ne point se laisser faire malgré la politique de l’État jugé injuste envers le parti Pastef et matérialisée par des interdictions de manifestations et d’emprisonnement de responsables politiques, la forte mobilisation des forces de l’ordre, voire l’attaque contre Dame Mbodj…

Face à tout cela, les patriotes appellent à la libération des centaines d'otages politiques et lancent aussi un appel aux militants et sympathisants à maintenir la mobilisation sur le terrain pour résister vigoureusement à la tentative de liquidation des leaders et membres de leur parti.



Les patriotes comptent cependant dans les jours à venir, reprendre leurs manifestations pour continuer à dénoncer le régime du président Macky Sall. Ils ont exigé dans la foulée la restitution du passeport de leur leader pour mieux prendre en charge son état sanitaire...