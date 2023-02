Procès en appel Madiambal Diagne Souleymane Téliko : le jugement sera rendu le 18 avril prochain

En effet, il ressort de l'économie des faits qu'au cours de l’émission "Grand Jury" du dimanche 29 mars 2021 sur la Radio Rfm, le journaliste Diagne avait soutenu que le juge Souleymane Téliko a été épinglé par un rapport de l’Union européenne pour avoir indûment réclamé des frais de mission pour un hébergement au Tchad alors que lesdits frais avaient déjà été pris en charge par le gouvernement tchadien. Des allégations qui ont poussé le juge Téliko a décidé de poursuivre Madiambal Diagne pour diffamation. À l’issue de l’instruction, la 3e chambre du tribunal correctionnel de Dakar y statuant le 17 juin 2021, a reconnu le journaliste Diagne coupable du délit de diffamation envers le magistrat. Il a ainsi été condamné à six mois de prison, dont trois mois ferme et à une amende de 600 000 francs Cfa. Par ailleurs, il a également été condamné à verser la somme de 5.000.000 de nos francs au juge Téliko au titre des dommages et intérêts. Le tribunal lui a également intimé l’ordre de publier cette décision dans les journaux locaux, sous astreinte de 100 000 francs Cfa par jour de retard.

À cet effet, après plusieurs renvois, le patron du Groupe Avenir Communication a interjeté appel pour que l'affaire soit jugée de nouveau. À la barre, Madiambal Diagne a confirmé ses déclarations tenues à la radio. Seulement, il souligne qu'il y a eu un lapsus parce qu'il voulait dire union africaine au lieu de union européenne. "Le ministre Sidiki Kaba a écrit une lettre pour dire que les sommes ont été indûment versées et il faut rembourser la moitié à savoir 50 %. Ce que le juge a commencé à exécuter", dit-il devant le prétoire.



Me Abou Dialy Kane, avocat de Madiambal Diagne, souligne qu'il y a un préalable à régler et dans cette affaire la poursuite est irrégulière. D'après le conseil du journaliste, en matière d'infraction de presse, c'est le directeur de publication qui est l'auteur principal. "On ne peut pas changer l'échelle des poursuites. Le juge Téliko devait poursuivre Madiambal Diagne pour complicité," ajoute t-il.

La symbolique de ce procès, explique la robe noire, est qu'un justiciable simple peut gagner son procès face à un juge.

Quant à Me Baboucar Cissé, il rejoint son confrère en sollicitant l’infirmation de la première peine. "C’est contre cette décision que nous demandons l’infirmation. Les nullités soulevées par mon confrère sont pertinentes", a plaidé Me Cissé.

Il ajoute : "je ne ferai pas comme mon confrère. Je vais aller au fonds. Mon client vous dit qu’il assume ses propos. C’est ça un homme. C’est ça être honnête. Il est bien vrai que ce qui a été à l’origine de ça, c’est une interview de Souleymane Teliko. C’est lui qui a été à l’origine. Au cours d’une émission, il a abordé l’affaire Khalifa Sall pour s’attaquer vertement à ses collègues. C’est le mot "déconvenue" qu’il a utilisé qui lui a valu sa condamnation.

Prenant la parole, l'avocat général s’en est rapporté.

Du côté des avocats de Souleymane Teliko, Me Fall estime que l’intention de nuire est manifestée. "Nous vous demandons la confirmation de la première peine", a-t-il plaidé. Selon Me Abou Abel Daff, les exceptions soulevées sont irrecevables car elles ont été faites après les débats. "Ce n’est pas un rapport qui a été brandi ici mais un procès-verbal de mission qui vous a été présenté", a souligné la robe noire qui demande la confirmation de la première peine.

Après la clôture des débats, le président de la 3e chambre de la Cour d'Appel de Dakar a mis l'affaire en délibéré au 18 avril prochain.