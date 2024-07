Procès Mansour Faye - Aminata Touré: les deux parties réclament chacune le milliard Fcfa.

Les avocats de la partie civile et ceux de la défense se sont confrontés lors des débats à l’occasion du procès pour diffamation entre les anciens ministres Mansour Faye et Aminata Touré. La partie civile qui a ouvert les hostilités a qualifié les propos de l’ancienne garde des sceaux de diffamatoires à l’encontre de son client. Pour Me Adama Fall et ses camarades, le rapport situe les faits dans un champ d’allégation et non d’imputation. Les conseils évoquent une infraction de diffamation par imputation et une diffamation par allégation.



« Le rapport ne mentionne pas le nom de Amadou Mansour Faye», a souligné le conseil. Mieux, Me Ciré Bathily et Cie constitués pour assister Mansour Faye ont expliqué que les mots « carnage financier » n’ont jamais été utilisés dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds force covid-19.



« Nous sommes dans une affaire sérieuse. Nous ne faisons pas du théâtre. Au moment des faits, les Dages étaient ordonnateurs et non les ministres. Allez y voir les textes », a indiqué Me Ciré Bathily. La partie civile a demandé au tribunal de condamner Aminata Touré et a réclamé le milliard en guise de dommages et intérêts.







Dans sa plaidoirie, la défense a indiqué que le président Macky Sall himself a été l’instigateur du carnage financier. Pour Me Moussa Sarr et ses camarades, Mansour Faye n’est qu’un incriminé dans ce « carnage » dont évoque Aminata Touré.



« Le rapport dit qu’il y a 20 milliards Fcfa qui n’ont rien à voir avec la gestion de la covid-19. C’est énorme et c’est ce fait qui amène à parler de carnage financier.



‘’Danió neeg’’ ces gens là. Ils prennent 20 milliards des 1000 milliards, personne ne bouge et ça ne choque personne, c’est normal qu’on parle de carnage financier et c’est Macky Sall le premier responsable de ce carnage», a indiqué Me Moussa Sarr qui pointe du doigt la responsabilité de l’ancien ministre de l’équité sociale.



« Effectivement, Mansour Faye a participé à ce carnage financier. Il a été cité par son dage à la page 32 du rapport pour ceux qui disent qu’il n’a pas été cité dans le rapport», a souligné l’avocat expliquant que Mansour Faye a été visé par son propre Dage dans le rapport.



« Il n’y a pas de diffamation. Il n’y a aucune allégation de propos portant à sa dignité. Mansour Faye est complètement empêtrée dans ce rapport. Il y a des commandes de riz qui n’ont jamais été livrées et ils ont le toupet de nous attraire ici. De qui se moque-t-on ? Parler du rapport est une question d’intérêt général et c’est une base factuelle solide », a déclaré le conseil de Aminata Touré. Les avocats de l’ancien premier ministre ont alerté sur le fait que si cette affaire passe en faveur de Mansour Faye, il faudra s’attendre à ce que d’autres dignitaires de l’ancien régime viennent traîner devant la barre d’honnêtes citoyens pour des faits dont ils sont responsables.



La défense a également réclamé 1 milliard pour procédure abusive sur la base de l’article 457 du code de procédure pénale avec exécution provisoire.



« Cette somme permettra de construire des hôpitaux. », a souligné Me Moussa Sarr.







La délibération de cette affaire est fixée au 08 août prochain…