Probable report de la présidentielle : Les sénégalais veulent aller aux urnes, le 25 février prochain !

La rumeur d'un report de l'élection présidentielle du 25 février 2025 se fait de plus en plus persistante chez certains politiciens et une frange de la population. Dakaractu a réalisé un micro-trottoir dans certains quartiers de Dakar pour recueillir l'avis des sénégalais.



Selon ce citoyen trouvé aux alentours du bureau de poste de Dakar Océan, "l’idée de report de l’élection présidentielle n’est rien d’autre qu’une question politique et l’arrangement de certains candidats invalidés. Le fait que dans la coalition Benno certains se disent que le candidat Amadou Ba n’est pas leur candidat idéal, cela est anormal", soutient Ousmane Ndong . "Dans un État de droit, le respect du calendrier électoral est une obligation", lance-t-il.

Abondant dans le même sens, Babacar Thiombane, quant à lui, "pense qu’il n'y aurait aucune raison pour qu’on reporte l’élection présidentielle du 25 février", mieux, ajoute-il, "il y’a deux partis qui ne veulent pas qu’on aille aux élections et cela serait un précédent dangereux pour le pays et on ne doit créer aucune jurisprudence." Babacar estime qu'on est à un point de non retour, "le matériel est déjà acheminé et la population est prête pour l’élection et il faut qu’on tourne la page du report et laisse aux sénégalais choisir leur président le jour du scrutin".