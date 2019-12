Prix du meilleur reportage sur la migration au Sénégal : 4 lauréats retenus pour la première édition

Pour la première édition du prix du meilleur reportage sur la migration au Sénégal, quatre lauréats recevront leurs distinctions ce 18 Décembre 2019 à Dakar. Ce prix lancé par l'association des journalistes en migration et sécurité cherche à aider les professionnels de l'information à participer à la lutte contre la migration irrégulière, en mettant sur la place publique les types d'information adéquats.

Selon le président du jury Ibrahima Bakhoum, quatre journalistes provenant de la presse écrite, de la télévision, de la radio et de la presse en ligne ont été sélectionnés. Et les critères qui ont motivé le choix vont de l'originalité, du choix des mots, mais également à la pertinence des sujets.

Le parrain de cette première édition est feu Momar Seyni Ndiaye, un monument de la presse sénégalaise arraché à l'affection des acteurs de la presse...