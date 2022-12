Prix Macky Sall pour la Recherche : Le secrétaire général du CAMES loue les efforts considérables du président de la République dans le domaine de la recherche.

Les trois (3) programmes thématiques de recherche du CAMES, lauréats de la 2ème édition du Prix Macky Sall pour la recherche, ont été primés ce 1er Décembre à Dakar, en marge de la cérémonie d'inauguration de l'Université Amadou Mahtar Mbow. Les lauréats ont reçu leurs prix des mains de Monsieur Macky Sall, le président de République du Sénégal, chef de l'Etat.



Pour sa 2ème édition, le "Prix Macky Sall pour la recherche" est constitué d'un financement de 100 millions de francs CFA, destiné à accompagner les trois (3) projets fédérateurs, qui auraient satisfait à toutes les exigences de l'appel à candidatures, qui porte sur le thème « la résilience des économies des pays de l'espace CAMES face aux crises internationales. »



Cette année, ce prix est attribué aux "Programmes Thématiques de recherche (PTR)" suivants : Premier Prix : 60.000.000 FCFA.PTR - Pharmacopée et Médecine Traditionnelles Africaines. Projet : plateforme de recherche et de l'innovation pour la production et la commercialisation de médicaments à usage humain et vétérinaire, issus de la pharmacopée africaine. Le Deuxième prix est de 25.000.000 FCFA : PTR- Gouvernance et Développement. Projet : l'Afrique à hauteur du monde. Savoirs endogènes, innovations technologiques et résilience.



Pour rappel le "Prix Macky Sall pour la recherche (1 milliard de francs CFA)", répond à trois objectifs, à savoir : Favoriser les collaborations entre enseignants-chercheurs et chercheurs des Programmes Thématiques de Recherche ( PTRC ), pour aider les États membres à renforcer la résilience santé, société et les économies de l'espace CAMES ; Soutenir des projets fédérateurs développés à partir des PTRC, en réponse à la problématique de la résilience économique et la durabilité des politiques de développement ; Faire acquérir aux pays de l'espace CAMES, à partir des PTRC, des mécanismes synergiques, pour aborder un problème crucial et vital de société, sous plusieurs angles pertinents. Prenant la parole en présence du chef de l’État Macky Sall, le Professeur Abou Napon, le Secrétaire Général par intérim du CAMES, a fortement salué les efforts consentis par le chef de l’État Macky Sall pour l’expansion de la recherche sur le continent africain.