Prière de la Korité à la Grande Mosquée Omarienne : L’Imam Seydou Nourou Tall appelle les Sénégalais au retour aux préceptes divins

Dakar, le 30 mars 2025 – Ce dimanche marquait la célébration de l’Aïd el-Fitr (Korité) à la Grande Mosquée Omarienne, comme dans de nombreuses localités du Sénégal et de la sous-région. À cette occasion, l’Imam Seydou Nourou Tall a prononcé un sermon exhortatif, insistant sur les valeurs spirituelles et les défis sociétaux contemporains.



Dans son prêche, l’imam a d’abord rappelé les vertus, les bienfaits et l’importance spirituelle de cette prière, encourageant les fidèles à perpétuer les efforts engagés durant le mois de Ramadan. Il a ensuite mis en garde contre les comportements contraires à l’éthique islamique, notamment le manque de respect envers les parents et autrui.



Face aux dérives des réseaux sociaux et de l’espace médiatique, Seydou Nourou Tall a vivement dénoncé la banalisation des insultes et des discours haineux. Appelant à un retour aux enseignements religieux fondamentaux, il a souligné la nécessité de préserver la dignité humaine et l’harmonie sociale, conformément aux préceptes divins.