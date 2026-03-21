Prière à la Grande mosquée Moussanté de Thiès: Idrissa Seck persiste dans son silence

Alors que certains sénégalais attendaient sa réaction par rapport à la situation actuelle du pays, le président du Parti Rewmi Idrissa Seck demeure silencieux. Ce matin, M. Seck est venu comme à l'accoutumée effectuer sa prière de l'Aïd El Fitr, à la grande mosquée Moussanté de Thiès.
Aux côtés de Yankhoba Diattara, Abdoulaye Dièye, du Dr Babacar Diop et d'autres personnalités, Idrissa Seck a pris part à la grande prière de l'Aïd el-Fitr, dirigée par l'imam Tafsir Babacar Ndiour.
À la fin de la prière, alors que la presse attendait patiemment les responsables politiques pour recueiller leurs avis sur des sujets différents, Idrissa Seck a encore préféré garder le silence, malgré la conjoncture et la situation socio-politique particulièrement tendue...
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