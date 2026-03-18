Israël annonce l’élimination du ministre iranien du Renseignement, Ismaïl Khatib

Alors que Téhéran rendait hommage ce matin à ses morts dans une cérémonie funèbre tendue, Israël annonçait une nouvelle frappe létale au sommet de l’appareil sécuritaire iranien avec l’élimination d’Ismaïl Khib, ministre du Renseignement de la République islamique.



L’annonce a été faite par le ministre israélien de la Défense au moment même où se tenaient les obsèques de plusieurs hauts responsables iraniens tués ces dernières semaines. Parmi eux, Ali Arijani, figure centrale du régime, et Gholamreza Soleimani, dirigeant de la force paramilitaire Bassidj auxquels s’ajoutent les plus de quatre-vingts soldats de la frégate coulée par les États-Unis il y a deux semaines au large du Sri Lanka.



Le ministre israélien de la Défense a été on ne peut plus explicite : « La politique d’Israël est claire et sans équivoque. Personne en Iran ne bénéficie d’immunité et tout le monde est dans la ligne de mire. » Il a par ailleurs précisé que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et lui-même ont autorisé Tsahal à neutraliser tout haut responsable iranien ciblé qu’il soit du renseignement ou opérationnel sans qu’une autorisation supplémentaire soit nécessaire.