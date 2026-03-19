Cheikh Oumar Diagne sur la candidature de Macky Sall à l’ONU: « Je ne vois pas qui de mieux! Il a toutes les chances pour diriger cette organisation »

Invité de la 7 TV dans l’émission « Ramadan Show », Cheikh Oumar Diagne, président du Rassemblement pour la Vérité / And Ci Dëgg, a exprimé son soutien appuyé à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Il a d’ailleurs appelé, les autorités sénégalaises à se ranger derrière cette candidature.
Pour l’ancien Directeur des Moyens Généraux, le prédécesseur de Diomaye dispose d’un profil parmi les plus solides à l’échelle mondiale pour prétendre diriger l’organisation onusienne. « Macky Sall fait partie de ceux qui ont le meilleur profil au monde pour diriger cette institution », a-t-il affirmé devant la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Cheikh Oumar Diagne a soutenu que toutes les conditions sont réunies pour que l’ancien président sénégalais accède à la tête de l’ONU.
Il a par ailleurs adressé un message aux autorités actuelles, les invitant à dépasser les considérations politiques internes pour soutenir cette candidature. « Dans un État, il faut savoir raison garder », a-t-il déclaré, suggérant qu’une telle opportunité dépasse les querelles partisanes et engage l’intérêt supérieur du Sénégal sur la scène internationale. Allant plus loin dans son plaidoyer, Cheikh Oumar Diagne a exprimé sa conviction que Macky Sall est l’homme de la situation, non seulement pour le mandat à venir, mais sur le long terme. « Je ne vois pas qui de mieux pour diriger cette organisation dans les cinquante, voire cent ans à venir », a-t-il lancé.
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