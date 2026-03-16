Yeumbeul COMICO : un réseau d’avortement clandestin et de vente illégale de médicaments démantelé

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul COMICO a procédé, entre le 13 et le 14 mars 2026, à l’interpellation de quatre individus pour tentative d’avortement, vente illicite de médicaments abortifs, mise en danger de la vie d’autrui et exercice illégal de la pharmacie.



L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement anonyme signalant l’existence d’un réseau de distribution de produits abortifs ciblant de jeunes femmes. L’information indiquait qu’une transaction devait se dérouler à proximité du rond-point « Dibiterie » à Keur Massar.



Après une surveillance discrète des lieux, les éléments de la Brigade de Recherches ont intercepté un individu circulant à bord d’une moto de marque Jakarta. La fouille effectuée sur lui a permis de découvrir six tablettes de comprimés abortifs ainsi que quatre autres produits pharmaceutiques. Un second individu, soupçonné d’être l’acheteur, a toutefois réussi à prendre la fuite en profitant de l’obscurité.



L’exploitation du téléphone portable du suspect a révélé des échanges avec une jeune femme qui se plaignait de douleurs abdominales et d’hémorragies persistantes après avoir consommé les produits fournis. Grâce aux indications du premier interpellé, cette dernière a été localisée puis interpellée dans le cadre de l’enquête.



La poursuite des investigations, le 14 mars 2026, a permis aux enquêteurs de démanteler le reste du réseau avec l’arrestation de deux autres femmes dans les secteurs de Malika et de Mbao.



Placés en garde à vue, les mis en cause sont passés aux aveux. L’un des principaux acteurs du réseau a notamment déclaré s’approvisionner dans un marché clandestin à Dakar, sur les conseils d’un contact établi via les réseaux sociaux.



L’analyse des téléphones portables saisis confirme l’existence d’une organisation structurée facilitant des avortements clandestins.



Les médicaments, la moto Jakarta ainsi que les téléphones portables ont été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête, tandis que les quatre suspects demeurent en garde à vue.

