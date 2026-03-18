Korité 2026 : À Grand-Yoff, les vendeurs d’habits pour enfants à la recherche de clients

À 48h de la fête de l'Aid El Fitr ou Korité, les marchés commencent à s’animer timidement. À Grand-Yoff, l’affluence reste toutefois en deçà des attentes chez les vendeurs d’habits et de chaussures pour enfants.
Une équipe de Dakaractu s’est rendue sur place pour recueillir les témoignages des commerçants. Sur le terrain, un calme relatif est observé, loin de l’effervescence habituelle à l’approche de la fête.
La majorité des vendeurs interrogés se disent préoccupés par la faiblesse des ventes, malgré les investissements consentis pour constituer leurs stocks. D’autres commerçants, en revanche, affichent plus d’optimisme et affirment enregistrer des débuts de ventes encourageants, espérant une hausse de la fréquentation dans les derniers jours précédant la fête.
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