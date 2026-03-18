Saint Louis : Un accident d'un bus “ Ndiaga Ndiaye” fait 2 morts et 29 blessées

Un accident d'une rare violence s'est produit cet après-midi dans le quartier cité Niakh de Saint Louis, faisant 31 victimes dont 2 ayant perdu la vie. Il s'agit d'un mini-bus “ Ndiaga Ndiaye” qui transportait à son bord une trentaine de passagers, s'est renversé à la hauteur de la digue. Aussitôt informés, les sapeurs pompiers sous le commandement du capitaine René Samba Tine se sont rendus sur les lieux pour assister et prendre en charge les victimes qui, après constatation seront tous évacué dans les structures sanitaires appropriées. Une enquête a été ouverte par la police, pour déterminer les circonstances de l'accident. Un phénomène qui relance le débat sur ces minibus agés communément appelés “ Ndiaga Ndiaye” et qui continuent toujours de transporter des passagers avec son lot de victimes.



Cheikh Ba (Saint Louis)