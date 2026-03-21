Korité : Ousmane Sonko appelle à l’unité et à une vision à long terme pour la souveraineté nationale

À l’occasion de la prière de la Korité, le Premier ministre Ousmane Sonko a délivré un message centré sur le combat pour la souveraineté nationale et la nécessité d’un engagement collectif des citoyens.
Ainsi, il a appelé les Sénégalais à s’approprier pleinement ce combat, soulignant que le développement du pays repose avant tout sur le travail. Le chef du gouvernement a également insisté sur l’importance de mettre fin aux conflits et aux divisions, estimant qu’ils constituent un frein à la marche vers le progrès.
Par ailleurs, Ousmane Sonko a tenu à rappeler que les transformations profondes d’un pays ne peuvent s’opérer ni en quelques mois, ni en quelques années. « Ce qui change un pays en profondeur ne se fait ni en trois mois, ni en trois ans », a-t-il affirmé, après la prière de l’Aid El Fitr à Ziguinchor.
Il a ainsi invité les citoyens à adopter une vision à long terme, axée sur des objectifs clairs à cinq, voire dix ans, pour bâtir un Sénégal souverain, stable et prospère.
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