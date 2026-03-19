[ Reportage ] Grand-Yoff : au marché Bignona, les vendeurs de porc s’opposent à un déguerpissement à l’approche de Pâques

Les occupants du marché Bignona, situé à Grand-Yoff, sont sous la menace d’un déguerpissement prévu d’ici le 28 mars, à quelques jours de la Pâques.



Alertée par la situation, une équipe de Dakaractu s’est rendue sur les lieux pour recueillir les réactions des commerçants, notamment les vendeurs de viande de porc, directement concernés par cette mesure.



Selon Jean Robert Diatta, présenté comme le responsable moral du marché, le site aurait été acquis par un pasteur en vue de la construction d’une église. Une information qui suscite incompréhension et inquiétude chez les occupants.



Face à cette situation, les vendeurs affirment qu’ils refusent de quitter les lieux sans solution de recasement. Ils interpellent les autorités étatiques afin de bénéficier d’un accompagnement.



« Nous ne pouvons pas partir du jour au lendemain sans alternative. C’est notre seul moyen de subsistance », déplore un commerçant.

