Imam Tafsir Ndiour sur la crimininalisation de l'homosexualité: " Il ne sert à rien d'essayer de convaincre les autres d'une chose en laquelle on ne croit même pas".

L'imam ratib de la grande mosquée Moussanté de Thiès, Tafsir Babacar Ndiour, a dénoncé lors de son sermon le non respect des promesses liées à la crimininalisation de l'homosexualité.
À le croire, on ne peut pas en premier lieu faire une campagne sur la crimininalisation de l'homosexualité et au finish adopter une loi sur le durcissement des peines. " Ils sont partis voir des religieux[...], ils ont même fait signer des mémorandums...ces mémorandums il ne fallait même pas les signer parce qu'ils ne respecteront jamais leur parole", a-t-il regretté.
Selon lui, " la loi n'est pas bonne parce qu'elle ne répond pas aux exigences du tout puissant", a-t-il martelé. Avant d'ajouter. " Il ne sert à rien d'essayer de convaincre les autres d'une chose en laquelle on ne croit même pas"...
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