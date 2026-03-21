Imam Tafsir Ndiour sur la crimininalisation de l'homosexualité: " Il ne sert à rien d'essayer de convaincre les autres d'une chose en laquelle on ne croit même pas".

L'imam ratib de la grande mosquée Moussanté de Thiès, Tafsir Babacar Ndiour, a dénoncé lors de son sermon le non respect des promesses liées à la crimininalisation de l'homosexualité.

À le croire, on ne peut pas en premier lieu faire une campagne sur la crimininalisation de l'homosexualité et au finish adopter une loi sur le durcissement des peines. " Ils sont partis voir des religieux[...], ils ont même fait signer des mémorandums...ces mémorandums il ne fallait même pas les signer parce qu'ils ne respecteront jamais leur parole", a-t-il regretté.

Selon lui, " la loi n'est pas bonne parce qu'elle ne répond pas aux exigences du tout puissant", a-t-il martelé. Avant d'ajouter. " Il ne sert à rien d'essayer de convaincre les autres d'une chose en laquelle on ne croit même pas"...