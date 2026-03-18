TOUBA- Révolution neurochirurgicale / L’hôpital Fawzeini franchit le cap de la chirurgie endoscopique du rachis à partir de ce 25 mars 2026

L’hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba s’apprête à écrire une page importante de l’histoire médicale de la sous-région. À partir de ce mardi 24 mars 2026, l’établissement accueille une session de formation intensive dédiée à la chirurgie endoscopique biportale du rachis, une technique de pointe encore jamais utilisée en Afrique de l’Ouest.



Pendant deux jours, une équipe de formateurs français initiera les neurochirurgiens de l’hôpital, ainsi que plusieurs de leurs confrères admis à suivre la session, à cette approche novatrice. L’enjeu est de taille : remplacer les lourdes opérations "à ciel ouvert" par une procédure ultra-mini-invasive.



Le Dr Omar Thiam, neurochirurgien au sein de l’institution, se voudra chirurgical dans l’explication: « C’est une véritable révolution médicale. Nous allons passer d’une incision qui pouvait mesurer jusqu’à 10 centimètres à une simple ouverture de moins d’un centimètre. Cela change radicalement la donne pour le patient. »



Au-delà de l'aspect esthétique, cette avancée technologique promet des bénéfices cliniques considérables. Le Dr Thiam souligne : « La prise en charge est optimisée à tous les niveaux : le geste opératoire est plus précis, les risques infectieux et hémorragiques sont considérablement réduits, et le délai de guérison est bien plus court. C’est un bond en avant pour la qualité des soins dans notre région.

En initiant cette technique, l’hôpital Matlaboul Fawzeini confirme son positionnement en tant que pôle d’excellence médicale au Sénégal. Cette formation marque le début d’une nouvelle ère pour la chirurgie du rabais en Afrique de l’Ouest, offrant désormais aux patients l’accès aux standards technologiques les plus avancés, sans devoir quitter le continent.



DakarActu suivra avec attention le déroulement de cette session historique pour vous…