Rénovation de la Grande Mosquée de Touba / Le démarrage des travaux fixé ce jeudi par le Khalife

Le coup d'envoi officiel des travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba sera donné ce jeudi 19 mars, a annoncé le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké. Cette date, qui coïncide avec le 29e jour du mois de ramadan, n'est pas fortuite et revêt une signification spirituelle particulière.



C'est par la voix de son porte-parole que le successeur de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mountakha Mbacké, a informé la communauté de l'imminence du lancement de ce chantier d'envergure. Dans son message, le Khalife a tenu à préciser que cette cérémonie de démarrage ne nécessite pas un grand rassemblement. Seuls les fidèles résidant à proximité de Touba sont invités à y prendre part, afin d'éviter un déplacement massif.



Sur le plan financier, Serigne Mountakha Mbacké s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle des talibés. Selon les propos rapportés par Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, les sommes collectées à ce jour dépassent largement les attentes du Khalife, témoignant de l'engagement de la communauté mouride pour la préservation et l'embellissement de ce lieu saint.



Sur le plan organisationnel, l'entreprise en charge des travaux a déjà été sélectionnée par le comité de suivi, qui œuvre sous la coordination du porte-parole du Khalife. Cette structure veillera au bon déroulement des opérations.



Dans son adresse, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké a également rappelé l'attention particulière que tous les prédécesseurs de l'actuel Khalife ont toujours portée à la grande mosquée de Touba. De Serigne Modou Moustapha Mbacké à Serigne Sidy Mokhtar Mbacké en passant par Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdou Lahad Mbacké, Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, jusqu'à Serigne Mouhamadoul Lamine Bara, tous ont œuvré à l'entretien et à la valorisation de ce joyau architectural et spirituel érigé par Serigne Touba.