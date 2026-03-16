Ziarra Médinatoul Dieylani : la Fatwa du khalife Cheikh Ibrahima Diallo contre ceux qui tentent de ternir l’image des marabouts sur les réseaux sociaux

Comme à l’accoutumée et à chaque mois de Ramadan, la famille de Cheikh Mouhidine Samba Diallo perpétue ses œuvres. Son Khalife, Cheikh Ibrahima Diallo, a célébré ce samedi 14 mars 2026, la Ziarra annuelle de Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dièylani. C’était aussi l’occasion pour lui, de distribuer plus de 120 fauteuils roulants aux personnes vivant avec un handicap. « L’Islam a toujours donné une importance à ces personnes à mobilité réduite. Dieu n'a pas ignoré les personnes vivant avec un handicap, surtout quand ces dernières foncent droit vers leur foi. C’est pourquoi, notre bien-aimé guide profitait de l’occasion pour distribuer des fauteuils roulants. Aujourd’hui, nous allons distribuer plus de 120 fauteuils sur une demande de 181. Nous allons redoubler d’efforts pour faire encore plus », a-t-il déclaré devant des centaines de personnes venues assister à la cérémonie.

Poursuivant, Cheikh Ibrahima Diallo a également invité les personnes valides à toujours prêter main forte à cette frange vulnérable de la population pour son épanouissement. « Quiconque aide ces nécessiteux surtout ces personnes handicapées recevra des récompenses d’Allah. Donc soutenons-les, comme l’a toujours fait Cheikh Mouhidine de son vivant. »

Le fils aîné de Cheikh Mouhidine Samba Diallo a saisi cette tribune pour dénoncer les agissements de certains individus malintentionnés qui salissent l’image de son père à travers les réseaux sociaux. « Ils prennent des photos de notre guide pour ensuite faire des comparaisons en disant que le marabout est plus fort que tel marabout. Je prends à témoin l’opinion nationale et internationale que ces individus ne font pas partie de nous. Cheikh Mouhidine n’a jamais eu de disciples qui passent leur temps à salir l'image des personnes sur les réseaux sociaux. Ils essayent de déstabiliser la communauté du Prophète Mouhammad (PSL) mais c’est peine perdue. Ce que nos guides religieux ont fait, Serigne Touba, Mame Elhadji Malick, Baye Niass etc, personne ne peut le détruire... », a ajouté Cheikh Ibrahima Diallo avant d’inviter les talibés à multiplier les bonnes actions et à ne pas suivre les pas des personnes qui passent leurs temps sur les réseaux sociaux pour dénigrer ou calomnier les bonnes personnes...