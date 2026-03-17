Affaire Escroquerie présumée de 5 milliards : la bataille judiciaire entre Zakirulahi Sow et Abdoulaye Sylla Ecotra continue…Zakirulahi Sow contre-attaque et suspend la saisie de ses avoirs


Affaire Escroquerie présumée de 5 milliards : la bataille judiciaire entre Zakirulahi Sow et Abdoulaye Sylla Ecotra continue…Zakirulahi Sow contre-attaque et suspend la saisie de ses avoirs
Le duel judiciaire entre Zakirulahi Sow et Abdoulaye Sylla Ecotra franchit une nouvelle étape. Selon le quotidien Les Échos, le dossier des 5 milliards CFA a été appelé lundi 16 mars 2026 devant la Cour d’appel de Dakar, avant d’être renvoyé pour plaidoiries au 13 avril prochain.
 
L’affaire remonte à décembre 2025, lorsque le tribunal correctionnel de Dakar a condamné Zakirulahi Sow à un an de prison avec sursis et au remboursement de 5 milliards CFA à Abdoulaye Sylla Ecotra. Le jugement était assorti d’une exécution provisoire, permettant à Ecotra de commencer à saisir les avoirs de son adversaire pour recouvrer son argent.
 
Mais Zakirulahi Sow n’est pas resté passif. D’après Les Échos, il a initié une procédure de défense à exécution provisoire, mesure d’urgence qui suspend temporairement l’application du jugement de première instance malgré l’appel en cours. Cette initiative vise à stopper la saisie de ses biens et à contrecarrer la tentative de récupération de fonds par Ecotra.
 
L’affaire, qui a été évoquée lundi en l’absence des protagonistes, a vu les avocats de Zakirulahi Sow transmettre leur dossier à la partie adverse avant de le déposer officiellement devant la Cour. Le juge a décidé de renvoyer l’affaire au 13 avril 2026 pour plaidoiries.
 
Au cœur du litige se trouve un projet d’achat de la Société Interafricaine de Banque (Siab), basée au Togo. L’État togolais souhaitait céder ses parts, et Zakirulahi Sow aurait proposé l’opération à Ecotra. Selon l’accusation, Ecotra a versé 5 milliards CFA au Trésor togolais pour participer à cette transaction, mais cette somme aurait été détournée par Zakirulahi Sow via sa société Siraj Holding. Ecotra et son PDG dénoncent un projet fictif, accusant Zakirulahi d’escroquerie.
 
Dans le verdict initial, le tribunal n’avait accordé qu’un milliard de dédommagement à Ecotra, alors que celui-ci réclamait 10 milliards. La décision prévoyait également une mesure de contrainte par corps pour assurer le recouvrement des fonds.
 
Avec cette nouvelle procédure de défense, Zakirulahi Sow cherche à inverser la dynamique et à protéger ses biens en attendant que la Cour d’appel tranche définitivement le dossier.
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Mardi 17 Mars 2026
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