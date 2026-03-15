Ali Larijani met en garde contre un complot visant à impliquer l’Iran dans un attentat aux USA

L’ancien président du Parlement iranien et conseiller du Guide suprême, Ali Larijani, a lancé ce dimanche une mise en garde publique via son compte X, affirmant avoir eu vent d’un plan ourdi par des membres résiduels du réseau du financier américain Jeffrey Epstein.



Selon lui, ces individus chercheraient à provoquer un attentat d’envergure comparable aux attaques du 11 septembre 2001, dans le but d’en attribuer la responsabilité à Téhéran.