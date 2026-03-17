Joe Kent, directeur du NCTC sous le président Trump, démissionne en raison de la guerre en Iran

Joseph Kent a annoncé aujourd'hui sa démission immédiate de son poste de directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme (NCTC). Kent invoque une opposition frontale à l'engagement militaire actuel des États-Unis contre l'Iran, marquant une rupture nette avec la stratégie de l'administration.



​Une démission pour motif de conscience



​Dans une déclaration, Joe Kent a exprimé son incapacité à soutenir ce qu'il qualifie de « guerre en cours en Iran ». Selon l'ancien directeur, l'analyse des renseignements ne justifiait pas une telle offensive :



​« Je ne peux pas, en toute conscience, soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait pas une menace imminente pour notre nation, et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. »



​Critique de l'influence étrangère



​Joe Kent, vétéran décoré et figure proche de la ligne « America First », a souligné que cette décision de partir est le fruit d'une « mûre réflexion ». Ses propos pointent directement du doigt l'influence diplomatique israélienne comme moteur principal du conflit, une position particulièrement tranchée pour un haut responsable du renseignement en exercice.