Présidentielle en Gambie : La société civile se veut plus impliquée dans le processus électoral.

Dans moins d’un mois, la Gambie devra choisir un nouveau président ou reconduire l'actuel locataire de la State House. En attendant, avec ces élections qui approchent, la Gambie doit être à l’écoute de la société civile qui a de bonnes recommandations pour des élections apaisées, libres et transparentes.



C’est l’avis de Mme Woré Ndiaye Kandji, experte en transformation des conflits, genre et développement qui considère que la société civile Gambienne doit être bien impliquée dans ce processus pour une bonne compréhension des préoccupations des uns et des autres. Cette pionnière dans l’utilisation des outils stratégiques pour l’analyse des conflits et le leadership considère au delà de ce souci d’apaiser l’espace politique à l’approche d’élections, que le peuple Gambien reste soudé pour ne pas laisser les conflits ethniques ou autres prospérer.



Ces mots pour la prise en compte de l’aspect pacifique de l’espace politique Gambien ont été délivrés à l’occasion de cette rencontre ce matin qui met en exergue deux « policy papers » sur d’abord le point de vue des femmes sur l’utilisation de la commission réparation et réconciliation nationale pour la république de Gambie et aussi sur l’évaluation des performances du président Adama Barrow à l’épreuve des urnes.