Présidentielle 2024 : les imams et oulémas du Sénégal appellent politiciens, journalistes et citoyens à préserver la paix

L’association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal s'est réunie ce samedi devant son siège situé derrière la grande mosquée Massalikoul Djinane pour sensibiliser sur la paix et la stabilité du pays, en phase vers l’élection présidentielle.







Dans sa déclaration, le président de l’association, El Hadj Omar Diène, est largement revenu sur la nécessité de parler non seulement avec la population sénégalaise, les journalistes, mais surtout aux responsables politiques.







« Dans le cadre de notre mission d'éducateurs et de modérateurs de la société, nous lançons un appel à tous les acteurs concernés par les élections à dialoguer pour la paix et la concorde nationale, pour trouver des solutions aux problèmes actuels et probables », a-t-il assuré.







Pour les imams, chacun a sa partition à jouer pour préserver la stabilité du pays. Ainsi à travers cette conférence, ils espèrent donc que responsables sociaux, leaders d'opinion, hommes et femmes des médias, de mesurer le grand pouvoir qui est entre leurs mains et le devoir de responsabilité que cela implique.







« Ils ont le devoir d'informer, d'éduquer et de cultiver la paix dans les cœurs et les esprits, une paix basée sur la vérité, la justice et la dignité. Ils doivent éviter de réveiller les passions négatives, en étant des exemples dignes et pacifiques en parole et en actes, pour prévenir les tensions et les affrontements préjudiciables à tous », dixit le président de l’association.