Présidentielle 2024 / Robert Bourgi apprécie : « Idy commet des bévues, Mimi a la mémoire courte et Karim préférerait Macky à... Sonko »

À moins d'un an de la présidentielle de février 2024, le jeu politique se dessine et les candidats commencent à se positionner. L'avocat et spécialiste des questions africaines a donné son point de vue, dans un entretien avec Dakaractu sur Idrissa Seck, Macky Sall et Karim Wade. Robert Bourgi estime que le président du Conseil économique et social (CESE) commet trop de bévues. « Idy est un ami. Je le connais bien. Je souhaite qu’il gagne la coupe du monde. Il commet des erreurs quelques fois parce qu’il est très fougueux, alors qu’il est adorable et aimé. Il est structuré, mais il commet des bévues. Il ne gagnerait rien à s’éloigner de Macky Sall », fait-il savoir.



Parlant du cas Mimi Touré. Le France-africaniste montre sa déception en ces termes. « Le reproche que je fais à Mimi, c’est d’avoir la mémoire courte. À vous de comprendre ce que je veux dire. Je ne supporte pas l’ingratitude... », s’est-il désolé en donnant comme exemple la relation entre François Fillon et Nicolas Sarkozy.



Et pour le cas Karim Wade, il souhaite son retour au Sénégal pour briguer le suffrage des sénégalais. « Je voudrais que Karim puisse revenir au pays et concourir. » Mais si choix devait se faire « Si Karim avait à choisir entre Sonko et Macky Sall, il choisirait Macky Sall. Ça se voit à l’Assemblée nationale entre le Pds et Benno. Le personnage de Macky agréé plus que le visage de Sonko », dit-il...