Présidentielle 2024 : Lancement du "Mouvement alternative pour le Sénégal du futur/Joxanté Cër".

À quelques jours du début de la campagne électorale comptant pour le scrutin du 25 février 2024, des personnalités politiques sortent de partout pour manifester leur désir de participer à cette échéance, soit en accompagnant, soit en soutenant un candidat. Ce 30 janvier 2024, Mame Abdoulaye Tounkara, ancien premier adjoint au maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, a lancé son mouvement intitulé « Alternative pour le Sénégal du Futur/Joxante Cër » en présence de plusieurs militants et sympathisants. « Ce mouvement politico-citoyen regroupe associations civiles, personnalités indépendantes, hommes politiques, citoyens et autres et entend jouer sa partition dans la gouvernance de notre pays », a fait savoir le président du mouvement de l’Alternative pour le Sénégal du Futur /Joxante Cër ».

Le mouvement « Alternative pour le Sénégal du Futur /Joxante Cër » est un regroupement de citoyens sénégalais mus par les intérêts supérieurs de la nation. Ainsi, à travers son leader Mame Abdoulaye Tounkara, le mouvement a manifesté son désir de participer à la marche du pays et pour y parvenir, il est impératif d’être dans le jeu politique à venir. Dans la déclaration de lancement de son mouvement, Mame Abdoulaye Tounkara signifie clairement :c« la gravité de l'heure nous incite à nous adresser, dans un premier temps, au peuple sénégalais, et au-delà à tous les candidats de toutes obédiences afin de pouvoir accompagner l'un d'entre eux, via un minimum de convergences, selon notre vision ».

À cet effet, le leader du mouvement « Alternative pour le Sénégal du Futur/Joxante Cër » appelle les populations et la classe politique à s’approprier ce concept. « Sans ambages, nous insistons à ce niveau et attirons l'attention de tous les Sénégalais, dont toute la classe politique et tous les citoyens, à réfléchir davantage sur ce concept et d'en faire une réalité », a lancé Mame Abdoulaye Tounkara...