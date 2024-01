Présidentielle 2024/ La réplique de Khafor Touré aux partisans du report : « Le processus électoral est irréversible… » !

Même si la remobilisation des troupes dans le département de Guédiawaye a sonné depuis un an, Abdou Khafor Touré croit fermement qu’il faut un travail de terrain pour redynamiser les instances et remporter ainsi la présidentielle du 25 février prochain. Et le patron de la CGIS ne manquera pas, sans entrer dans une polémique, de barrer la route du report de la présidentielle. Car, selon lui, « le processus électoral est irréversible… ».



Dans le cadre des préparatifs pour la présidentielle, militants, amis et sympathisants d’Abdou Khafor Touré, ont tenu, samedi dernier, une Assemblée générale. Une occasion pour le Dg de la CGIS de leur livrer le mot d’ordre. Au milieu du vacarme et des chants en vigueur dans la salle où se tenait l’assemblée générale, le Dg de la CGIS devra, supplier ses partisans, pour poursuivre son argumentaire, insistant davantage sur la nécessité de se concerter pour la victoire. « Ce ne sera pas facile. Mais, il faut travailler davantage ! Je lance un appel à tous les responsables de travailler dans l’unité même si ceux de Wakhinane Nimzatt sont connus pour leur solidarité, leur responsabilité, leur générosité. Si on veut gagner, on doit travailler dans l’unité et les Sénégalais éliront le meilleur candidat. L’ambition est d’aller vers un grand rassemblement, massifier davantage, pour l’avenir de la commune. Pour ce faire, il faut que nous mettions en mouvement les différentes parties qui composent la coalition pour la victoire de notre candidat, Amadou Ba, qui a le meilleur profil et qui dispose de plus d’expérience » a martelé le premier adjoint au maire de Wakhinane Nimzatt.



Par ailleurs, Abdou Khafor Touré profitera de l’occasion pour appeler au respect du calendrier républicain, afin de tenir les échéances électorales à date échue. Non sans dire ses quatre vérités à ceux qui demandent le report de la présidentielle : « Des candidats qui passent tout leur temps à insulter Macky Sall sont revenus lui demander à travers une lettre de reporter l’élection. C’est insensé ! Il n’y pas de secret, il faut travailler pour participer à cette élection. Le processus électoral est irréversible. D’ailleurs, ce n’est pas dans l’intérêt du Sénégal qu’ils demandent le report de la présidentielle, mais dans leur intérêt propre. C’est pourquoi, je leur demande d’aller se préparer à nouveau » conclut-il.