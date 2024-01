Présidentielle 2024 : Déthié Fall enregistre une adhésion de taille

La coalition Déthié 2024 continue d’enregistrer des adhésions. C’est le mouvement force doxal ci deug qui gonfle les rangs du stratège de la coalition Yewwi Askan Wi. « Le gouvernement a montré ses limites par rapport à l’injustice, par rapport à la bonne gouvernance et d’autres points que nous partageons avec le président Déthié Fall. C’est pourquoi nous avons choisi de le soutenir pour la présidentielle. Une impunité dans la gouvernance » explique Mbaye Niang.





Venu représenter Déthié Fall, Mandiaye Sylla se dit satisfait de cette adhésion qui consolide les rangs de son leader. « Nous le remercions pour sa conviction, sa détermination. Nous avons les mêmes visions et il ne reste que la ratification » explique le chef de cabinet de l’opposant.





Toutefois, il évoque les mesures d'accompagnement consacrées à la population des Parcelles Assainies. « Cette année, nous avons accompagné des femmes et des jeunes des Parcelles Assainies dans leurs activités de développement à hauteur de 100 millions »