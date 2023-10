Présidentielle 2024 : Aliou Mamadou Dia promet de mener une bonne et belle campagne « j'irais voir tous les sénégalais…. »

Le candidat de la coalition des mourchachidines Aliou Mamadou DIA, a aujourd’hui bien exposé son parcours au sénégalais. Dans ses ambitions, ce dernier compte entamer les démarches majeures pour le changement et le développement du Sénégal.



« Une fois élu, je mettrai mon expérience personnelle et professionnelle, mes connaissances et mes valeurs au service de notre nation pour la mise en œuvre de notre programme centré sur la prospérité, un Sénégal de paix, de confort, de justice, d’équité, mais surtout de sécurisé » assure Aliou Mamadou Dia.



Dans l’espoir de servir son pays dans le droit et la loyauté mais surtout dans la démocratie, Aliou Mamadou Dia compte parcourir toute l’étendue du territoire sénégalais afin de prendre contact avec les sénégalais, connaître leur préoccupation et s’activer à leur satisfaire.



« Soyez prêt pour le rendez-vous du 25 février 2024 afin que nous réalisions ensemble notre rêve: un Sénégal nouveau, nous en sommes capables ensemble » assure-t-il