Présidentielle 2019 - PUR / Issa Sall défie Macky à Fatick : " Mon souhait le plus ardent est de dégager Macky Sall !"

La bataille de Fatick aura t-elle lieu lors de cette élection présidentielle ? Une question à laquelle le candidat Issa Sall a répondu par l'affirmative aujourd'hui dans la région de Fatick. Une caravane dans le fief de Macky Sall, qui revêt des allures de défiance. Et selon Issa Sall, " la région de Fatick reste toujours un gros village sans infrastructures. " Rajoutant même que la région fatickoise n'est plus la chasse-gardée du président Sall qui y perdrait du terrain, selon les derniers sondages. " Mon souhait le plus ardent c'est de dégager Macky Sall! " C'est par cette phrase choc qu'il terminera...