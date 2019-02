Présidentielle 2019 / Baye Serigne Samb : « J'invite les jeunes et les acteurs politiques à ne pas choisir un plan de force et d'invectives mais celui d'un Sénégal émergent »

Un nouveau mouvement a été porté sur les fonts baptismaux, c'est la Coalition Sénégal Pour Tous (COSEPT). Le coordinateur, Baye Serigne Samb, qui s'engage pour la réélection de Macky Sall au 1er tour, a ainsi lancé un appel à la jeunesse et aux acteurs politiques pour un Sénégal émergent : " J'invite les jeunes et les acteurs politiques à ne pas choisir un plan de force et d'invectives mais de prendre leurs responsabilités pour un Sénégal émergent ".