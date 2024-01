Présidentiel 2024 : les leaders de la coalition « Diomaye Président » se demandent si leur candidat sera ce vendredi ou samedi à la RTS pour l’enregistrement de sa déclaration comme les autres...

La campagne électorale pour la présidentielle du 25 février approche à grands pas et les leaders de la coalition « Diomaye Président » se demandent quand est-ce que leur candidat sortira de prison pour battre campagne comme les autres.

En conférence de presse ce 31 décembre 2024, les leaders et membres de la coalition « Diomaye Président » se demandent tous si le candidat Diomaye va bénéficier des mêmes conditions que les autres candidats qui doivent concourir à cette élection présidentielle. Pape Kabo, président « diaspora Doleye Sénégal » et membre de la coalition « Diomaye Président » se demande quant à lui est-ce que Bassirou Diomaye Faye sera ce vendredi ou samedi à la RTS pour les besoins du premier enregistrement de sa déclaration?. « Le Conseil constitutionnel a déclaré recevable sa candidature (Bassirou Diomaye Faye), le CNRA l’a placé à la 12ᵉ position pour le passage à la télévision publique, tous les candidats sont convoqués vendredi et samedi à la RTS pour l’enregistrement de leur première déclaration. Notre candidat Bassirou Diomaye Faye sera-t-il à la RTS? Ce premier enregistrement, à l’instar des autres, passera-t-il comme il en a le droit », se demande Pape Kabo, le président de « diaspora Doleye Sénégal ».

Le président « diaspora Doleye Sénégal » qui ne s'arrête pas en si bon chemin, interpelle la justice sénégalaise pour qu'elle « mette tout en œuvre afin que Diomaye Faye batte campagne comme ses adversaires ». Poursuivant son propos, il pointe du doigt le président Macky Sall qu’il accuse de retenir leur candidat. Pour finir, il exige sa libération immédiate...