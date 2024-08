Présentation de condoléances : Abdoulaye Diouf Sarr reste à l'écoute de Amadou Bâ

L’ancien premier ministre Amadou Bâ a rendu visite à Abdoulaye Diouf Sarr ce mardi pour lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de sa maman. Sur l'avenir politique de Amadou Bâ, l’ancien ministre DIOUF SARR a annoncé qu'il attend avec impatience la réaction du Chef de l'opposition qui, pour rappel, a récemment annoncé être dans les habits de « nouvelles responsabilités » pour faire face aux besoins des populations.







Le candidat arrivé deuxième à la dernière présidentielle n'était pas seul lors de cette visite chez l'ancien édile de la Mairie de Yoff. Il était accompagné d’anciens ministres en l’occurrence Ndèye Saly Diop DIENG , présidente des femmes de l'APR, Zahra Iyane THIAM, Oumar SOW, Moïse SARR et insu que d’autres responsables politiques parmi lesquels l'ancien Maire de Guédiawaye Alioune SALL, le patron de Demain C'est Maintenant (DCM) en Mamoudou Ibra KANE, l'ancien député Badou DIOUF, la conseillère HCCT Mbathio NIAKHASSO et l'ancien conseiller à la présidence Pape KHOUMA.







Amadou Bâ prenant la parole pour présenter ses condoléances confie à DIOUF SARR: « tout ce beau monde présent montre que vous êtes un homme bien et poli'. Je ne vous ai jamais vu poser un acte indélicat...vous êtes un homme ouvert d'esprit » indique l’ancien ministre des affaires étrangères qui poursuit en ces termes: « Ce qui t'arrive est dur, certains d'entre nous ont vécu cette dure épreuve, que Dieu l'accueille au paradis. On s'est connu grâce à la politique mais maintenant nos relations transcendent la politique » témoigne Amadou Bâ sur l’ancien ministre de la santé qui lui réitère son amitié : « nous sommes des amis et c'est la vérité qui nous lie ».