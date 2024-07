Préparation hivernale à Touba : Le DG de l’ONAS rassure le khalife et annonce la reprise des travaux à l’arrêt

Après deux jours de visite du dispositif de gestion des inondations, le directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Dr Cheikh Dieng a été reçu par le khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Au cours de cette audience, le DG de l’ONAS a rassuré que l’établissement en collaboration avec Touba Ca Kanam, la mairie et les autres associations communautaires travaillent main dans la main pour réduire les risques d’inondation surtout dans ce contexte de Magal.







« Lorsque nous sommes arrivés à la tête de l’ONAS, les travaux étaient à l’arrêt à cause des dettes dues à l’entreprise. Ces dettes s’élevaient à plusieurs milliards de francs CFA. Nous avons épongé les dettes. Et, aujourd’hui, les travaux ont repris. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour réduire les risques d’inondation en période de Magal », a déclaré le Dr Cheikh Dieng devant le Khalife des mourides.







Rappelons que l’ONAS poursuit la construction des ouvrages structurants de drainage : canalisation de deux mètres de hauteur et trois mètres de largeur sur 8 km, des ouvrages de stockage (bassin de Keur Kabb) et aussi le démarrage prochain de la construction du bassin d’écrêtage à Nguélémou.







« Les équipes de l’ONAS ont commencé la pose de la deuxième conduite devant relier le point bas de Nguélémou au bassin de Keur Kabb, dont la sécurisation est en cours » informe-t-il à Serigne Mountakha Bachir Mbacké qui a prié pour lui et sa délégation.