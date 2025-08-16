Premier League – Pape Matar, Habib Diarra et El Hadj Malick Diouf tous titulaires ce samedi

La Premier League a lancé sa saison avec une forte présence sénégalaise dès la 1ère journée. Trois jeunes talents du Sénégal sont déjà titulaires dans leurs clubs respectifs:
Pape Matar Sarr débute avec Tottenham Hotspur qui joue face à Burnley FC. Habib Diarra est aligné d’entrée avec Sunderland AFC qui se frotte à contre West Ham United El . Il jouera dans le même compartiment avec El Hadj Malick Diouf, également été titularisé par West Ham United.
