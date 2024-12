Poste de Secrétaire Général de l'Onu Tourisme : Le Sénégalais Mouhamed Faouzou Dème annonce sa candidature et sollicite le soutien de l’État

Président du Conseil Africain du Tourisme Francophone, Expert senior de renommée mondiale, le Sénégalais Mouhamed Faouzou Dème a déclaré sa candidature au poste de Secrétaire Général de l'ONU Tourisme. Auteur du livre "éclairage sur le tourisme Sénégalais", diplômé dans trois secteurs: Tourisme-Hôtellerie, Transport aérien et Gestion aéroportuaire, Faouzou Dème est expert en gestion hôtelière et management touristique, spécialiste de l’e-tourisme, passionné par l’univers du numérique depuis 1998. Il fut conseiller technique du ministre du tourisme dans le gouvernement du Sénégal. Ce mardi 24 décembre, le héros mondial du tourisme ( décoré par le World Tourism Network en 2021) a envoyé des courriers à la Primature et à la Présidence pour solliciter le soutien des autorités étatiques à sa candidature, afin de représenter dignement le Sénégal à l'international.