Poste de Premier ministre : Synergie Républicaine invite le chef de l'État "à se doter d’une interface en réhabilitant cette position"

La situation politique au Sénégal, cette dernière semaine, a été très tendue et a été marquée par des attaques orchestrées par une certaine opposition et parfois même des guéguerres au sein de la majorité. Ainsi, Synergie Républicaine constate "qu’une certaine opposition saisit systématiquement toutes les occasions pour se mettre en relief et créer des situations de nuisance ou de défiance vis à vis du président Macky Sall."

Selon Mohamed M. Diagne, il demeure évident que "ces activités subversives qui visent directement le chef de l’État, se reproduiront dans l’ère post-covid. Aussi, des revendications sociales, des accusations infondées, des attaques gratuites sont directement et quotidiennement adressées au Président."

C’est pourquoi, il est d’avis que "même si les raisons pour lesquelles le Président Macky Sall avait supprimé le poste de Premier ministre demeurent pertinentes, le contexte actuel devrait le guider á se doter d’une interface en réhabilitant cette position : c’est un geste barrière politique qui va lui permettre d’atténuer les chocs socio-politiques qui pourraient subvenir après la pandémie, dans un pays où la malhonnêteté intellectuelle et la subjectivité à dessin deviennent de plus en plus les attitudes les mieux partagées..."