Pose 1ère pierre stade du Sénégal : « Ce n'est pas seulement un stade, c'est une fierté pour la nation, une inspiration pour les peuples Africains » (Selim BORA, PDG SUMMA)

Le stade olympique du Sénégal, dont le chef de l'État Macky Sall a procédé, ce 20 Février 2020, à la pose de la 1 ère pierre, sera construit par l'entreprise Turc, SUMMA ce même qui a construit le CICAD. Ce stade de football de 50.000 places repondra aux normes de la FIFA. Il y aura en plus un stade annexe doté d'une piste d'athlétisme et d'une tribune de 2.000 places ; d'un stade d'entraînement multifonctions ; de 4 vestiaires ; de 4 salles de massage avec bassin de balnéothérapie ; de 4 Salles fitness ; de 2 salles de mise en train ;

de 1664 sièges réservés à la Presse ; de 40 Desks réservés aux commentateurs (dont 14 permanents) ; dune salle presse équipée de 582 postes de travail ; de 4 studios TV ; d'une Salle de conférence de presse de 800 places; de 32 plateformes caméras aménagées avec box démissions en direct; d'une Salle de vidéo arbitrage; dun Centre d'Opération et de sécurité avec une vue panoramique sur le stade; d'un Salon présidentiel VIP de 76 places; de 2 Salons d'hospitalité VIP de 76 places; de 50 loges VIP de 1500 places; d'un Restaurant avec vue panoramique; d'une musée; d'une Boutique officielle; de 7 Infirmeries; d'un Centre solaire et d'un Systèmes autonome d'approvisionnement en Eau. Pour toutes ses raisons, dira M. BORA « ce n'est pas seulement un stade, c'est un projet symbolique global. Une fierté pour la nation, une inspiration pour les peuples Africains ». Par ailleurs le PDG de SUMMA a annoncé la participation à ce grand chantier de millier de jeunes et de plusieurs entreprises Sénégalaise.