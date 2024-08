Port du voile: Monseigneur André Gueye, évêque de Thies s’invite au débat

C’est le principal sujet qui alimente le débat depuis une semaine après que le premier ministre Ousmane Sonko a évoqué le sujet. La question du port du voile dans les établissements crée la polémique depuis quelques jours mais ne laisse pas indifférent des religieux à l’image de l’Abbé André Latyr Ndiaye de l’église catholique, de Oustaz Alioune Sall, prêcheur musulman ou encore Monseigneur André Gueye, évêque de Thies. Dans langue de bois et tout en appelant à la retenue face à un sujet aussi sensible, l’une des voix officielles de l’église catholique s’adresse aux autorités : « n’oublions pas que chaque parent a le droit de choisir pour son enfant, l’éducation qui correspond à ses croyances. Un État ne peut en aucune manière y intervenir. D’ailleurs, quand on choisit l’école catholique pour son enfant, on accepte également les règles qui y sont appliquées» a soutenu l’évêque de Thiés ce dimanche sans oublier de rappeler l’importance de préserver cette laïcité qui a toujours été la marque de fabrique de notre pays.